Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Umre Ödüllü Siyer Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ile ailelerinden oluşan ilk kafile, 9 gün süren umre ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre Ödüllü Siyer Yarışması'nı kazanan öğrenciler ve ailelerinden oluşan ilk kafile, kutsal topraklardaki umre ziyaretini tamamlayarak Konya'ya döndü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 9 gün süren kutlu yolculukta öğrencilerin ve ailelerin 6 gün Mekke-i Mükerreme'de, 3 gün ise Medine-i Münevvere'de kaldığını belirterek, gençlerin hem umre ibadetlerini gerçekleştirme hem de İslam tarihinin önemli mekanlarını yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

'BU TÜR ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEĞİZ'

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin yalnızca akademik ve sosyal gelişimlerine değil, manevi gelişimlerine de katkı sunmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Altay, 'Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi öğrenerek yetişmelerini, Peygamber Efendimizin hayatını ve İslam tarihini doğru kaynaklardan öğrenmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz Siyer Yarışması'nın, öğrencilerimizin hem bilgi birikimlerine hem de gönül dünyalarına katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin anne ve babalarıyla birlikte kutsal toprakları ziyaret ederek öğrendikleri bilgileri yerinde görmeleri ve manevi iklimi bizzat yaşamaları da bizim için ayrıca büyük önem taşıyor. Bu yolculuğun öğrencilerimizin gönül dünyasında kalıcı izler bırakacağına inanıyoruz. Onların gönül dünyalarına dokunan ve onları değerleriyle buluşturan bu tür çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

KÂBE-İ MUAZZAMA'DA UMRE İBADETİ

Konya'dan dualarla yolcu edilen öğrenciler ve aileleri, yolculuğun ilk gününde Kâbe-i Muazzama'da umre ibadetini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı. Mekke-i Mükerreme'de kaldıkları 6 gün boyunca üç kez umre yapan kafile, bol bol tavaf edip dualar ederek Kâbe-i Muazzama'nın manevi atmosferinde duygu dolu anlar yaşadı.

Kafile, Mekke-i Mükerreme'de ibadetlerinin yanı sıra İslam tarihi açısından önem taşıyan mekanları da ziyaret etti. Bu kapsamda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hicret sırasında Hazreti Ebubekir ile birlikte müşriklerden sığındığı Sevr Mağarası, Veda Hutbesi'nin irat edildiği Arafat Dağı ve ilk vahyin geldiği Hira Mağarası ziyaret edildi.

Ayrıca Cennetü'l-Muallâ ile Bedir Savaşı'nın gerçekleştiği bölge de ziyaret edilerek öğrencilerin İslam tarihinin önemli hadiselerini yerinde görmeleri sağlandı.