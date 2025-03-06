TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında İspanya deplasmanında Surne Bilbao’ya 84-72 mağlup oldu. Mavi Yeşilliler, yarı final için 12 Mart’ta Bursa’da oynanacak rövanşta 13 sayı ve üzeri farklı galip gelmeye çalışacak.BURSA (İGFA) - Avrupa kupalarında ülkemizi FIBA Europe Cup’ta temsil eden TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek final turu ilk maçında İspanya deplasmanında Surne Bilbao Basket’e konuk oldu.

Bilbao Arena’da oynanan mücadeleye Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marcquise Reed’in elinden buldu.

Ev sahibi takım üst üste bulduğu sayılarla 4.30’da 10 sayılık farkı (12-2) yakalarken, mola dönüşü fark 14’e çıktı: 16-2. Rakibin 12-0’lık serisine Alex Perez ile son veren Bursa ekibi, Yiğitcan Saybir, J.J. O’Brien ve Uros Trifunovic’in basketleriyle arayı kapatmaya çalışırken, ilk çeyrek 26-14 İspanyol temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyoda Kris Bankston’ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayıları karşısında Anzejs Pasecniks, Marcquise Reed, Kris Bankston ve Tolga Geçim ile skor bularak 18.20’de farkı 4’e çekti: 37-33. Ancak son bölümde üst üste savunma hataları yapan Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 47-35 geride girdi.

Üçüncü periyodun başında Alex Perez’in elinden sayılar bularak fark yeniden tek hanelere (49-40) indiren TOFAŞ, Özgür Cengiz’in üçlüğüyle skoru 49-43 yaptı. Uros Trifunovic, Kris Bankston ve Marcquise Reed’in basketleriyle 26. dakikaya girerken farkı 4’e (54-50) indiren Bursa ekibi, rakibe bu bölümde 11-0’lık seri verince Surne Bilbao son çeyreğe 65-50 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında kaptan Tolga Geçim’in basket faul sayıları sonrası Alex Perez, J.J. O’Brien ve Kris Bankston’ın sayılarıyla 9-0’lık seri bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 32. dakika sonunda durumu 65-59 yaptı. J.J. O’Brien’ın serbest atış sayılarıyla bitime 5.55 kala farkı 5’e (66-61) indirse de ev sahibi takım, son 5 dakikaya 72-61 üstün girdi. Rakip sayılarına Kris Bankston ve J.J. O’Brien ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, son bölümde Marcquise Reed’in serbest atış çizgisinden kaydettiği 6 sayıyla bitime 14 saniye kala farkı 9’a (81-72) çekse de parkeden 84-72 mağlup ayrıldı.

Bilbao deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 15 sayı; Kris Bankston 14 sayı; J.J. O'Brien 10 sayı kaydederken; sakatlığı bulunan Demircan Demir kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Surne Bilbao Basket ile rövanş maçını 12 Mart Çarşamba günü Bursa’da oynanacak.

Mavi Yeşillilerin bu karşılaşmada sayı üstünlüğünü alıp; yarı finale yükselebilmesi için 13 sayı ve üzeri farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Bursa ekibi maçtan 12 sayı farkla galip ayrılırsa son 4’e kalacak takım uzatmalarda belli olacak.