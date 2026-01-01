TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 14. haftasında deplasmanda Karşıyaka Basketbol ile kozlarını paylaşacak. 2 Ocak Cuma günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak yeni yılın ilk maçı saat 19.00'da başlayacak ve BeIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta açılış mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Karşıyaka'ya konuk oluyor. Geride kalan 12 haftada aldığı 7 galibiyet-6 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan ve sezonun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlayarak adını Türkiye Kupası'na yazdırmayı hedefleyen Mavi Yeşilliler, ligde sezonun ilk deplasman galibiyetini İzmir'de almak istiyor. 2026'ya galibiyetle başlamayı arzulayan Bursa ekibinde sakatlığı devam eden Lynn Kidd dışında eksik oyuncu bulunmazken, yeni transfer Jordan Floyd da bu maçla birlikte ilk kez TOFAŞ forması giyecek. İki ekibin geçen hafta oynadığı mücadelelerde TOFAŞ Basketbol Takımı sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 mağlup etmiş; 2 galibiyet-11 mağlubiyet ile son sırada bulunan Karşıyaka ise deplasmanda Esenler Erokspor'a 97-94 kaybetmişti.

2 Ocak Cuma günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. BeIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu Kaan Büyükçil Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da deplasmanda Aliağa Petkimspor ile oynayacak. Mavi Yeşilliler bu maç öncesinde ise 6 Ocak'ta Bursa'da ve 8 Ocak'ta Fransa'da Cholet Basket ile Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi maçlarına çıkacak.