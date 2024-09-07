TOFAŞ Basketbol Takımı, Turkish Riviera Pre-Season 2024’teki ikinci maçında Rus temsilcisi Uralmash Ekaterinburg’u 78-66’lık skorla mağlup etmeyi başardı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Rusya temsilcisi Uralmash Ekaterinburg ile karşılaştı. Turkish Riviera Pre-Season 2024 kapsamında, Antalya kampının üçüncü gününde Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da oynanan mücadeleye Özgür Cengiz, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Berk Demir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk dakikalarda Tolga Geçim ve Berk Uğurlu’nun üçlükleri sonrası Marcquise Reed’in orta mesafeli basketiyle 8-0’lık seri buldu. Mola dönüşü rakip sayılarına Berk Demir, Özgür Cengiz ve Alex Perez’in üçlükleriyle karşılık vererek farkı çift hanelere (17-7) çıkaran Bursa ekibi, ilk çeyreği 20-16 önde kapattı.

İkinci periyodun başında farkı yeniden çift hanelere (26-16) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, soyunma odasına 45-30 üstünlükle girerken, üçüncü çeyreğin başında Kris Bankston’ın smaçlarıyla fark 20’ye çıktı: 53-33. Son periyoda 60-47 önde giren Mavi Yeşilli takım, Alex Perez’in üçlükleriyle üstünlüğü elinde tutarken, kalan bölümde Marcquise Reed, J.J. O'Brien ve Yiğitcan Saybir’in elinden sayılar bulan TOFAŞ parkeden 78-66 galip ayrıldı.

Uralmash Ekaterinburg karşısında TOFAŞ’ta Alex Perez 13 sayı-2 ribaund-3 asist-3 top çalma ile takımın en skorer ismi olurken; Kris Bankston 12 sayı-8 ribaund-2 blok; J.J. O'Brien 12 sayı-6 ribaund-2 asist ile oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Turkish Riviera Pre-Season 2024’deki üçüncü, sezonun dördüncü hazırlık maçında 8 Eylül Pazar günü Lokomotiv Kuban ile kozlarını paylaşacak. Gloria Sports Arena’daki mücadele saat 19.15’te başlayacak ve Tivibu Spor’dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TOFAŞ BASKETBOL TAKIMI 2024-2025 SEZONU HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI VE SONUÇLARI;

1. MAÇ / 30 AĞUSTOS CUMA - Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

TOFAŞ – Bursaspor : 106-91

4-15 EYLÜL (ANTALYA KAMPI) / TURKISH RIVIERA PRE-SEASON GAMES 2024

2. MAÇ / 5 EYLÜL PERŞEMBE - Gloria Sports Arena

CSKA Moskova – TOFAŞ : 84-81

3. MAÇ / 6 EYLÜL CUMA - Gloria Sports Arena

TOFAŞ – Uralmash Ekaterinburg : 78-66

4. MAÇ / 8 EYLÜL PAZAR - Gloria Sports Arena

19.15 Lokomotiv Kuban – TOFAŞ

5. MAÇ / 11 EYLÜL ÇARŞAMBA - Gloria Sports Arena

19.00 Zalgiris Kaunas – TOFAŞ

6. MAÇ / 13 EYLÜL CUMA - Gloria Sports Arena

16.30 TOFAŞ – Anadolu Efes

7. MAÇ / 15 EYLÜL PAZAR - Gloria Sports Arena

15.00 TOFAŞ – Alba Berlin

19-21 EYLÜL / 24. CEVAT SOYDAŞ BASKETBOL TURNUVASI

8. MAÇ / 19 EYLÜL PERŞEMBE - Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

19.00 TOFAŞ – Darüşşafaka Lassa

9. MAÇ / 21 EYLÜL CUMARTESİ - Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

15.30/18.00 Final Günü Karşılaşması

10. MAÇ / 26 EYLÜL PERŞEMBE - Muradiye Spor Salonu (Manisa)

18.00 Manisa Basket - TOFAŞ