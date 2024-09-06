Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, İstanbul’a gerçekten çok modern, çok üst düzey bir tesis kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılacak İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte tesisi gezip, basketbol oynadı. Bakan Kurum, buranın 1989 yılından bu yana sayısız başarılı organizasyona ev sahipliği yaptığını, 12 Dev Adam’ın müsabakalarının gerçekleştiği önemli bir merkez olduğunu söyledi.

“ÇOK DAHA MODERN YENİ BİR SPOR KOMPLEKSİ İNŞA ETTİK”

Basketbol Gelişim Merkezi’nin tarihi önemine vurgu yapan Bakan Kurum, "Burası; nice zaferlere şahit olmuş, nice tarihi anlara tanıklık etmiş bir yerdir. Biz, Türkiye’nin son yıllarda basketboldaki başarılarını taçlandıracak muhteşem bir hem ulusal hem uluslararası basketbol arenası yapmış olduk. 150 bin metrekare inşaat alanına sahip Basketbol Gelişim Merkezi Kompleksimiz; 37 bin metrekare salon alanıyla, 10 bin kişilik seyirci kapasitesiyle üstün özelliklere sahip. Tesisimiz, 7 bloktan oluşuyor. Tüm bu alanda gençlerin hem okuyacağı hem sporlarını yapacağı alanlar var. 200 öğrenci kapasiteli Basketbol Lisesi, milli takımlar salonu, 3 ayrı alt yapı salonu, toplam 450 araçlık otopark, basketbol sahası, spor salonu, toplantı salonu, sığınaklarıyla bir yaşam merkezi olacak" dedi.

“BİZ ONLARIN HAKSIZ, HUKUKSUZ, MÜHÜRLERİNİ YIKTIK”

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkılıp yerine İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nin kurulmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşı çıktığını hatırlatan Bakan Kurum, “Tamamladığımız bu muhteşem tesis yapılırken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından türlü türlü, anlamsız müdahalelerle durdurulmuş, mühürlenmişti. Bölgede aynı peyzaj ve yeşil alanı yapılacak dememize rağmen projeye katkı vermek yerine köstek olmayı tercih etmişlerdir. Ama biz bugün buraya tam 20 bin metrekareden fazla yeşil alan kazandırdık. Biz, milletimiz için, gençlerimiz için, sporcularımız için o haksız, hukuksuz mühürleri kırdık, İstanbul’a devasa bir tesis kazandırdık” dedi.