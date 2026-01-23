TOFAŞ Spor Kulübü, 2014-2019 doğumlu sporcular için düzenlediği altyapı seçmelerinin sonuçlarını duyurdu. Seçmelerde başarılı olan sporcular, 31 Ocak'ta Atletik Performans Ölçüm Testi'ne davet edilecek.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 18 Ocak'ta Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol altyapı seçmelerinin sonuçlarını açıkladı. Bursa ve farklı şehirlerden yaklaşık 200 genç sporcu, 2014-2019 doğumlu yaş gruplarından katıldı.

Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç, Teknik Koordinatör Yardımcısı Ömer Kahyaoğlu ve altyapı antrenörleri tarafından değerlendirilen sporculardan başarılı olanlar, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü 12.00-15.00 saatleri arasında yapılacak Atletik Performans Ölçüm Testi'ne davet edilecek.

Seçmelerde öne çıkan isimler şöyle:

TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2026 SEÇME SONUÇLARI

ADI SOYADI

DOĞUM YILI

EYMEN ALİ KALAYCI

2014

HALİL YİĞİT CANPOLAT

2014

KAYRA KIVANÇ

2014

FURKAN EFE OKTAY

2014

ÇINAR TÜRKSAN

2015

BATU ASAF KESKİN

2015

ALİ SADIK SEZER

2015

METEHAN TUKUŞ

2015

ÇAĞAN BİLGE PEKTAŞ

2015

AYAZ DİREK

2015

SELİM DÜVENCİ

2016

KAAN MERT

2016

VEYSEL BAYIR

2016

ÖMER GÜNDOĞAN

2016

FETİH ERTUĞRUL AYAZ

2016

BEKİR EMİR BADIÇOĞLU

2016

ARDA KARAGÖZ

2016

MEHMET ÇINAR AVSAR

2017

MUSAB METE YETİM

2017

KUZEY YETİŞGEN

2017

İBRAHİM DEMİR ALP

2017

HAMZA VATANSEVER

2017

MEHMET OKTAY AKAR

2017

ÖMER OKUMUŞ

2017

KEREM ZENGİN

2017

MUSTAFA ÇINAR KILAVUZ

2017

EGE ÜNÜR

2017

BORA MADRAS

2017

ÖMER FARUK DEDE

2017

BURAK SÖNMEZ

2017

Kaynak: RSS