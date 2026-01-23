TOFAŞ Spor Kulübü, 2014-2019 doğumlu sporcular için düzenlediği altyapı seçmelerinin sonuçlarını duyurdu. Seçmelerde başarılı olan sporcular, 31 Ocak'ta Atletik Performans Ölçüm Testi'ne davet edilecek.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 18 Ocak'ta Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol altyapı seçmelerinin sonuçlarını açıkladı. Bursa ve farklı şehirlerden yaklaşık 200 genç sporcu, 2014-2019 doğumlu yaş gruplarından katıldı.

Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç, Teknik Koordinatör Yardımcısı Ömer Kahyaoğlu ve altyapı antrenörleri tarafından değerlendirilen sporculardan başarılı olanlar, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü 12.00-15.00 saatleri arasında yapılacak Atletik Performans Ölçüm Testi'ne davet edilecek.

Seçmelerde öne çıkan isimler şöyle:

TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2026 SEÇME SONUÇLARI

ADI SOYADI DOĞUM YILI EYMEN ALİ KALAYCI 2014 HALİL YİĞİT CANPOLAT 2014 KAYRA KIVANÇ 2014 FURKAN EFE OKTAY 2014 ÇINAR TÜRKSAN 2015 BATU ASAF KESKİN 2015 ALİ SADIK SEZER 2015 METEHAN TUKUŞ 2015 ÇAĞAN BİLGE PEKTAŞ 2015 AYAZ DİREK 2015 SELİM DÜVENCİ 2016 KAAN MERT 2016 VEYSEL BAYIR 2016 ÖMER GÜNDOĞAN 2016 FETİH ERTUĞRUL AYAZ 2016 BEKİR EMİR BADIÇOĞLU 2016 ARDA KARAGÖZ 2016 MEHMET ÇINAR AVSAR 2017 MUSAB METE YETİM 2017 KUZEY YETİŞGEN 2017 İBRAHİM DEMİR ALP 2017 HAMZA VATANSEVER 2017 MEHMET OKTAY AKAR 2017 ÖMER OKUMUŞ 2017 KEREM ZENGİN 2017 MUSTAFA ÇINAR KILAVUZ 2017 EGE ÜNÜR 2017 BORA MADRAS 2017 ÖMER FARUK DEDE 2017 BURAK SÖNMEZ 2017