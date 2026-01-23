TOFAŞ Spor Kulübü, 2014-2019 doğumlu sporcular için düzenlediği altyapı seçmelerinin sonuçlarını duyurdu. Seçmelerde başarılı olan sporcular, 31 Ocak'ta Atletik Performans Ölçüm Testi'ne davet edilecek.
BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 18 Ocak'ta Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol altyapı seçmelerinin sonuçlarını açıkladı. Bursa ve farklı şehirlerden yaklaşık 200 genç sporcu, 2014-2019 doğumlu yaş gruplarından katıldı.
Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç, Teknik Koordinatör Yardımcısı Ömer Kahyaoğlu ve altyapı antrenörleri tarafından değerlendirilen sporculardan başarılı olanlar, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü 12.00-15.00 saatleri arasında yapılacak Atletik Performans Ölçüm Testi'ne davet edilecek.
Seçmelerde öne çıkan isimler şöyle:
TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2026 SEÇME SONUÇLARI
|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YILI
|
EYMEN ALİ KALAYCI
|
2014
|
HALİL YİĞİT CANPOLAT
|
2014
|
KAYRA KIVANÇ
|
2014
|
FURKAN EFE OKTAY
|
2014
|
ÇINAR TÜRKSAN
|
2015
|
BATU ASAF KESKİN
|
2015
|
ALİ SADIK SEZER
|
2015
|
METEHAN TUKUŞ
|
2015
|
ÇAĞAN BİLGE PEKTAŞ
|
2015
|
AYAZ DİREK
|
2015
|
SELİM DÜVENCİ
|
2016
|
KAAN MERT
|
2016
|
VEYSEL BAYIR
|
2016
|
ÖMER GÜNDOĞAN
|
2016
|
FETİH ERTUĞRUL AYAZ
|
2016
|
BEKİR EMİR BADIÇOĞLU
|
2016
|
ARDA KARAGÖZ
|
2016
|
MEHMET ÇINAR AVSAR
|
2017
|
MUSAB METE YETİM
|
2017
|
KUZEY YETİŞGEN
|
2017
|
İBRAHİM DEMİR ALP
|
2017
|
HAMZA VATANSEVER
|
2017
|
MEHMET OKTAY AKAR
|
2017
|
ÖMER OKUMUŞ
|
2017
|
KEREM ZENGİN
|
2017
|
MUSTAFA ÇINAR KILAVUZ
|
2017
|
EGE ÜNÜR
|
2017
|
BORA MADRAS
|
2017
|
ÖMER FARUK DEDE
|
2017
|
BURAK SÖNMEZ
|
2017