TOFAŞ Spor Kulübü, Avec Rent a Car ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında Avec Rent a Car, 2025-2026 sezonunda kulübün resmi sponsorları arasında yer alacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, araç kiralama sektörünün önde gelen markalarından Avec Rent a Car ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

İstanbul Avek Plaza'da gerçekleşen imza törenine Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci ile Avec Rent a Car Genel Müdürü Şahin Bayram ve Paşalı Grubu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Ufuk Taner Boydaş katılırken, yeni iş birliği kapsamında karşılıklı imzalar atıldı.

Avec Rent a Car ile yapılan anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getiren Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, kulübün kurumsal iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

'Özellikle, Türk sporuna ve basketbola verdiği desteklerle öne çıkan Avec Rent a Car gibi güçlü bir markayı yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, Paşalı Grubu'na kulübümüze verdikleri değerli destek için teşekkür ediyoruz.'

Avec Rent a Car Genel Müdürü Şahin Bayram ise 'TOFAŞ gibi köklü ve başarılarıyla öne çıkan bir spor kulübüyle iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türk sporuna desteğimizin artarak devam etmesi noktasında kararlıyız. Bu vesile ile 2025-2026 sezonunda hem Türkiye liginde hem de Avrupa arenasında TOFAŞ Basketbol Takımı'na başarılar diliyorum.' şeklinde konuştu.

Yapılan sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Avec Rent a Car, 2025-2026 sezonu boyunca TOFAŞ Spor Kulübü'nün yanında olacak.