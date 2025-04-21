Tofaş Basketbol Takımı, ligin 26. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Türk Telekom’a 86-72’lik skorla mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 26. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Türk Telekom’a konuk oldu.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Alex Perez ile buldu. Yiğitcan Saybir, Marcquise Reed, J.J. O’Brien ve Alex Perez’in sayılarıyla 5. dakikaya 4-10 önde giren Bursa ekibi, Kris Bankston, Alex Perez ve Uros Trifunovic’in basketleriyle ilk çeyreği 8-17 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Kris Bankston, Berk Demir ve Marcquise Reed’in basketleriyle farkı 11 sayıya (14-25) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, bu bölümde rakibe 7-2’lik seri verince 14. dakika sonunda fark 6’ya indi: 21-27. Uros Trifunovic ve J.J. O’Brien’ın basketleri sonrası (22-30) çeyrek sonunda da 14-0’lık seri yakalayan Türk Telekom soyunma odasına 36-30 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin başında rakip sayılarına Berk Demir, J.J. O'Brien ve Alex Perez ile karşılık veren TOFAŞ, 22. dakika sonunda durumu 45-38 yapsa da devamında farkın açılmasını önleyemedi. Başkent temsilcisi 12-0’lık seri ile 25. dakikada skoru 57-38 yaparken, son çeyreğe 66-46 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyodun başında rakip sayılarına Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir ve Alex Perez ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, son 5 dakikaya 77-57 geride girdi. Kalan bölümde Alex Perez, J.J. O'Brien, ve Uros Trifunovic ile sayılar bulan Mavi Yeşilliler, parkeden 86-72 mağlup ayrıldı.

Türk Telekom karşısında TOFAŞ’ta Alex Perez 16 sayı; Uros Trifunovic 13 sayı; Yigitcan Saybir ve J.J. O'Brien 12’şer sayıyla oynarken, sakatlığı bulunan kaptan Tolga Geçim maç kadrosunda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı ligde sıradaki maçını 27 Nisan Pazar günü sahasında Mersin Spor ile oynayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki bu maç saat 15.30’da başlayacak.