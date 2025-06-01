TOFAŞ Basketbol Takımı, BSL play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji’ne 75-65 mağlup olunca seri 1-1 eşitlendi. Yarı finale yükselecek takım 2 Haziran Pazartesi günü Bursa’da oynanacak serinin son maçında belli olacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu play-off çeyrek finalinde TOFAŞ, serinin ikinci maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marcquise Reed ile buldu. Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla 6-0’lık seri bulan Bursa ekibi, Alex Perez ve Uros Trifunovic’in basketleriyle 5. dakikada televizyon molasına 7-11 önde girdi.

Mola dönüşü Yiğitcan, Marcquise Reed ve Berk Demir ile skor bulmaya devam eden konuk takım, Kris Bankston’ın serbest atış sayılarıyla ilk çeyreği 11-20 önde kapattı.

İkinci periyot karşılıklı üçlüklerle başlarken, Tyler Cavanaugh’ın üçlüğüne karşılık Berk Demir’den geldi. Bahçeşehir Koleji bu bölümde üst üste bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışsa da TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir, Uros Trifunovic ve Alex Perez’in elinden skor bularak 15. dakika sonunda üstünlüğü elinde tuttu: 26-31. Marcquise Reed’in basketleri sonrası 19. dakikada skor 33-33 eşitlenirken, Bursa temsilcisi soyunma odasına Alex Perez ve Berk Demir’in sayılarıyla 36-38 üstün girdi.

Üçüncü periyoda 4-0 ile başlayan Bahçeşehir Koleji 40-38 öne geçerken, Uros Trifunovic’in serbest atış sayıları skoru 40-40 eşitledi. Marcquise Reed’in basketleri sonrası ev sahibi takım 25. dakikada durumu 46-42 yaparken, Tolga Geçim’in basketleriyle 46-47 yeniden öne geçen Mavi Yeşilliler, kalan bölümde de rakip sayılarına kaptan Tolga ile karşılık verse de son çeyreğe 53-50 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü çeyreğin başında farkı 6’ya (56-50) çıkaran İstanbul temsilcisi karşısında Kris Bankston, Marcquise Reed ile sayılar bulan TOFAŞ, rakip sayılarına engel olamayınca bitime 5.55 kala fark çift hanelere çıktı: 66-55. Rakibin 7-0’lık serisine Alex Perez’in basketi son verirken, Yiğitcan Saybir ve Özgür Cengiz’in sayılarıyla bitime 1.10 kala farkı 8’e (70-62) çeken TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 75-65 mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 11 sayı ve Yiğitcan Saybir 10 sayıyla oynerken; Alex Perez’den 9 sayı; Tolga Geçim ve Uros Trifunovic’ten 8’er sayılık katkı geldi. J.J. O’Brien yaşadığı sakatlık sonrası takımlara çalışmalara başlasa da bu maçın kadrosunda da yer almadı.

Saha avantajıyla başladığı serinin ilk maçında rakibini Bursa’da 94-80 yenerek seride 1-0 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, serinin ikinci maçını 75-65 kaybedince durum 1-1’e geldi. Yarı finale yükselecek takım 2 Haziran Pazartesi günü Bursa’da oynanacak serinin son maçında belli olacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın saati Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonradan açıklanacak.

Bu eşleşmenin kazananı play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko – Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.