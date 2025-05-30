TOFAŞ Basketbol Takımı, sahasında oynadığı play-off çeyrek finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji’ni 94-80 skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşanın yarı finale yükseleceği serinin 2. maçı 31 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu’nda play-off heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla başlarken, TOFAŞ; play-off çeyrek final serisi ilk maçında Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Anzejs Pasecniks ile buldu. Marcquise Reed ve Alex Perez’in sayılarıyla 6-0’lık seri bulan ev sahibi takım, Marcquise Reed’in üçlüğüyle skoru 9-2 yaparken, 5. dakikada televizyon molasına 11-9 Bursa ekibinin üstünlüğüyle girildi.

Moladan Marcquise Reed’in basketiyle dönen TOFAŞ Basketbol Takımı, Anzejs Pasecniks, Alex Perez, Kris Bankston, Tolga Geçim ve Berk Demir’in sayılarıyla ilk periyodu 30-22 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Marcquise Reed’in sayıları farkı çift hanelere (35-24) çıkarırken, Berk Demir’in üçlüğü sonrası Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks ve Uros Trifunovic ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ, Anzejs Pasecniks ve Alex Perez’in sayılarıyla soyunma odasına 53-39 önde girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin başında rakip sayılarına Kris Bankston ve Alex Perez ile karşılık veren Bursa ekibi, rakip sayılarına engel olamadı. Bahçeşehir Koleji 25. dakika sonunda 59-61 öne geçerken, rakibin 11-0’lık bu serisine Uros Trifunovic’in üçlüğü son verdi: 62-61. Bir üçlük de Özgür Cengiz’in elinden bulan Mavi Yeşilliler, son çeyreğe Uros Trifunovic’in basketiyle 68-68 eşitlikle girdi.

Dördüncü periyodun başında 2 takım da skor bulamazken bu gidişata 32.40’ta Uros Trifunovic’in orta mesafeli basketi son verdi. Rakip sayılarına Anzejs Pasecniks, Marcquise Reed ve Alex Perez ile yanıt veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Uros Trifunovic’in üçlüğüyle bitime 4.11 kala 77-76 yeniden üstünlüğü sağladı. Berk Demir’in kritik sayılarıyla üstünlüğü elinde tutmayı başaran Mavi Yeşilliler, Alex Perez’in sayılarıyla farkı açarak son 1 dakikaya 12 sayı farkla önde girdi: 90-78. Kalan bölümde de Berk Demir ve Uros Trifunovic ile skor bulan TOFAŞ parkeden 94-80 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Alex Perez 21 sayıyla takımın bu maçtaki en skorer ismi olurken; Berk Demir 16 sayı; Uros Trifunovic 14 sayı; Marcquise Reed ve Anzejs Pasecniks 13’er sayı kaydetti. Yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süredir takımdan ayrı olan J.J. O’Brien bu maçın da kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de İstanbul’da oynanacak serinin ikinci maçından da galip ayrılması halinde adını play-off yarı finaline yazdıracak. Eşitlik halinde ise seri bir kez daha Bursa’ya taşınacak ve son 4’e kalacak takım 2 Haziran Pazartesi günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç ile belirlenecek.

NORMAL SEZON MVP’Sİ MARCQUISE REED

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2024-2025 normal sezonu MVP’si (en değerli oyuncu) Tofaş Basketbol Takımı oyuncusu Marcquise Reed seçildi. Mavi Yeşilli forma altında normal sezonda 28 maçta forma giyen ve maç başı 17.6 sayı ortalamasıyla “sayı ortalaması lideri” ve 48 (1.7 maç başı) top çalma ile “top çalma lideri” olan Reed, maç başı yakaladığı 17.9 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda da sezonu lider tamamlayarak bu ödüle layık görüldü. Marcquise Reed’e ödülünü play-off çeyrek final ilk maçı öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz takdim etti.

Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden biri olan TOFAŞ, 2024-2025 sezonunda önemli başarılar elde eden gençlerini parkede onore etti.

19-25 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda pilot takım anlaşmasıyla Gemlik Basketbol olarak yer alan Türkiye şampiyonu U18 takımının yanı sıra 22-27 Nisan tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen 2025 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi turnuvasında üçüncü olarak podyuma çıkan TOFAŞ U18 Genç Takımı ve 2024-2025 Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası karşılaşmaları sonucunda da Özlüce Doğa Koleji olarak liselerde Türkiye Şampiyonu olan takım sporcuları, Bahçeşehir Koleji ile oynanan play-off çeyrek final serisi karşılaşmasının devre arasında parkede hatıra fotoğrafı çektirdi.