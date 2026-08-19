Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenliği Toplantısı'nda, kent genelindeki spor müsabakalarının huzur ve güven içerisinde yapılması için uygulanacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında İl Spor Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hayati Bekis, Ağrı İl Sağlık Müdürü Mehmet Açı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ile ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, il genelinde düzenlenecek sportif faaliyetlerde alınacak güvenlik önlemleri, müsabakaların sağlıklı ve düzenli şekilde yürütülmesi ile kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği değerlendirildi.

MÜSABAKALAR İÇİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda spor karşılaşmalarının öncesi, sırası ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla uygulanacak tedbirler üzerinde duruldu. Sporcuların, teknik ekiplerin, görevlilerin ve müsabakaları takip eden vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar kurum temsilcileriyle birlikte ele alındı.

Müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi için emniyet, sağlık, spor yönetimi ve amatör spor camiası arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Sahalarda görev alacak birimlerin sorumluluk alanları ve karşılaşmalar sırasında uygulanacak tedbirler değerlendirildi.

SPOR KURUMLARI AYNI MASADA BULUŞTU

Ağrı ASKF Başkanı Hayati Bekis'in de katıldığı toplantıda, amatör spor müsabakalarının güvenli şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilirken, İl Sağlık Müdürü Mehmet Açı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak da kendi kurumlarının görev alanlarına ilişkin çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kurumlar arasında etkin iletişim ve iş birliğinin sürdürülmesinin, özellikle yoğun müsabaka dönemlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

VALİ BOZKURT'TAN İLGİLİ KURUMLARA TALİMAT

Toplantının sonunda, sportif faaliyetlerin güvenli, düzenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla alınması gereken önlemler görüşüldü. Vali Önder Bozkurt, ilgili kurumlara gerekli talimatları vererek, müsabakaların huzur içerisinde tamamlanması için tüm birimlerin koordineli şekilde hareket etmesini istedi.