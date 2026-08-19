Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, sporcu beslenme ürünleri markası FitLine ile sponsorluk anlaşmasını 2026-2027 sezonu için yeniledi.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü ile sporcu beslenme ürünleri markası FitLine arasındaki iş birliği yeni sezonda da devam edecek. Taraflar, 2026-2027 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşmasını düzenlenen törenle yeniledi.

Mustafa Vehbi Koç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Pazarlama ve İletişim Müdürü Can Efe Şekerci ile PM Türkiye Genel Müdürü Fidan Atabay katıldı.

Törende konuşan Tolga Öngören, sporcuların beslenme, enerji üretimi, kas gelişimi ve toparlanma süreçlerine büyük önem verdiklerini belirterek, FitLine ile uzun yıllardır yürüttükleri iş birliğinin kulüp ve sporcular açısından değer taşıdığını ifade etti. PM Türkiye Genel Müdürü Fidan Atabay ise TOFAŞ gibi güvenilir bir spor kulübüyle iş ortaklığını sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni sezonda kulübe ve sporculara başarı diledi.