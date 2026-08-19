Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü sporun birleştirici gücüyle kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 21-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında futbol, basketbol ve tenis branşlarında düzenlenecek turnuvalarda yüzlerce genç sporcu mücadele edecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek organizasyonlarla çocuk ve gençlerin sporla iç içe büyümelerine katkı sağlanırken, Zafer Bayramı coşkusu da spor sahalarına taşınacak.



U-9 ZAFER KUPASI'NDA 250 GENÇ SPORCU MÜCADELE EDECEK



Zafer Bayramı etkinliklerinin önemli organizasyonlarından biri olan U-9 Zafer Kupası Futbol Turnuvası, 16 kulübün katılımıyla gerçekleştirilecek. 23-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün saat 20.00'de Kınıklı Futbol Sahası'nda oynanacak müsabakalarda, U-9 yaş grubunda yaklaşık 250 genç sporcu mücadele edecek.



EGE BÖLGESİ BASKETBOLCULARI ZAFER KUPASI İÇİN SAHAYA ÇIKACAK



Ege Bölgesi'ndeki spor kulüplerini Denizli'de buluşturacak 30 Ağustos Zafer Kupası Basketbol Turnuvası ise 21-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. U14 ve U16 kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek turnuvada, 10 kulüpten 20 takım ve yaklaşık 300 sporcu yer alacak.

Müsabakalar; Yenişehir Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile Atatürk Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar cuma günü saat 18.00'de, cumartesi ve pazar günleri ise saat 10.00'da başlayacak.



TENİS TUTKUNLARI BİR ARAYA GELECEK



Zafer Bayramı etkinliklerinin tenis ayağında ise sporcular, 28-29 Ağustos 2026 tarihlerinde Çamlık Beyaz Kafe Tenis Kortu'nda buluşacak. Saat 16.00'da başlayacak müsabakalarda tenis tutkunları mücadele ederken, centilmenlik ve sportif rekabet ön planda olacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, tüm sporseverleri Zafer Bayramı'nın coşkusunu sahalarda ve kortlarda birlikte yaşamaya davet ediyor.