Edirne 1. Amatör Lig'e düşen Kırcasalihspor, yeniden şampiyonluk ve Süper Amatör Lig'e yükselme hedefiyle transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, kadrosunu güçlendirmek adına Fildişi Sahilli futbolcu İbrahim Komate ile anlaştı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2025-2026 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Lig'de talihsiz bir şekilde küme düşen Kırcasalihspor, yeni sezonda Edirne 1. Amatör Lig'den yeniden şampiyonlukla dönmek için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Kırmızı-siyahlı yönetim, kadrosunu güçlendirmek adına Fildişi Sahilli futbolcu İbrahim Komate ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon yaşanan düşüşün izlerini silmek ve camiayı yeniden eski günlerine döndürmek için kolları sıvayan Kırcasalihspor yönetimi, şampiyonluk hedefi doğrultusunda iddialı bir kadro kurduklarını vurguladı.

Kırcasalihsporlu yöneticiler, Edirne Süper Amatör Lig'e en kısa sürede tekrar yükselebilmek için transfer çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirterek, taraftarlarına şampiyonluk sözü verdi.