Altyapıdan milli takımlara uzanan güçlü sporcu yetiştirme modeliyle çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği derecelerle Kocaeli'nin spor başarısına yeni halkalar ekledi.

KOCAELİ (İGFA) - Geride kalan haftada Türkiye şampiyonluklarından Avrupa derecelerine, milli takım seçmelerinden önemli kürsü başarılarına uzanan sonuçlara imza atan Kağıtspor'un sporcuları, elde ettikleri derecelerle bir kez daha kentin gururu oldu.

BOKSTA TÜRKİYE'NİN ZİRVESİ KAĞITSPOR'UN

Sivas'ta düzenlenen Alt Minik Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kağıtsporlu sporcular önemli dereceler elde etti. 64 ilden 781 sporcunun katıldığı şampiyonada 46 kiloda Ahmet Aras Yavuz ve 65 kiloda Sümeyye Mutlu Türkiye şampiyonu oldu. 44,5 kiloda Karen Berre Mutlu ile 48 kiloda Ayşe Andaç gümüş madalya kazanırken; 43 kiloda Elif Sare Karadaş, 48 kiloda Abdullah Poyraz Akbulut ve +65 kiloda Semih Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu. Toplam 7 madalya kazanan Kağıtspor, kulüpler sıralamasında Türkiye birinciliğine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

PARA JUDODA AVRUPA'YA KAĞITSPOR İMZASI

Kağıtsporlu milli sporcuların bir diğer önemli başarısı Almanya'dan geldi. Heidelberg kentinde düzenlenen 2026 IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Mavi-Beyazlı sporcular, Avrupa kürsüsünde üç madalya kazandı. J1 -52 kiloda mücadele eden Zeynep Bozdemir Avrupa şampiyonu olarak altın madalyaya uzanırken, J2 -70 kiloda Recep Çiftçi Avrupa ikincisi, J1 -60 kiloda Merve Hajabipour ise Avrupa üçüncüsü oldu.

ALTINLAR VE MADALYALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ankara Keçiören'de gerçekleştirilen Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Kağıtspor güreşçilerinden 65 kiloda Hamza Zopalı ile 70 kiloda Ferhat Kılıç şampiyonluğa ulaşırken, 90 kiloda Harun Kılıç üçüncü sırada yer aldı. Keçiören Belediyesi Büyük Geleneksel Karakucak Güreşleri'nde de Mavi-Beyazlı sporcular kürsüyü bırakmadı. 80 kiloda Ömer Gül birincilik elde ederken; 65 kiloda Faruk Çiftçi, 75 kiloda Hasan Hüseyin Çakırkaya ve 130 kiloda Yunus Emre Balcı üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde ise 55 kiloda Alihan Metin ve 85 kiloda İbrahim Balta bronz madalya kazanarak Kağıtspor'un güreşteki başarılı haftasına katkı sundu.

GELENEKSEL OKÇULUKTA HEDEF MİLLİ TAKIM

14-16 Ağustos tarihlerinde Amasya'da düzenlenen Gençler-Büyükler Puta Türkiye Şampiyonası'na katılan Kağıtspor, geleneksel okçulukta da kürsüde yerini aldı. Genç Erkekler Bireysel kategorisinde Esad Kağan Yağcı altın madalya kazanırken, Genç Kızlar Bireysel kategorisinde Fatmanur Altıntaş bronz madalyanın sahibi oldu. Genç Kız Takımı'nda Hayrunnisa Ayaz, Ebrar Vildan Batur ve Fatmanur Altıntaş üçüncülük elde etti. Başarılı sonuçların ardından Esad Kağan Yağcı ve Fatmanur Altıntaş, Milli Takım seçme kampına katılmaya hak kazandı.

23 MADALYALI ŞAMPİYONLUK

Kağıtspor'un haftaya damga vuran başarılarından biri de tekerlekli sürat pateninden geldi. Karaman'da 13 ilden 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Tekerlekli Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası'na 18 sporcuyla katılan Mavi-Beyazlı ekip, organizasyonu 23 madalya ile zirvede tamamladı.