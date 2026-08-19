Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklarda bulunan spor sahalarını yenilemeye devam ediyor. Bu bağlamda üç parkta bulunan basketbol sahalarının zeminleri yenilendi.

KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Çayırova için birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, ilçedeki park ve sosyal yaşam alanlarında da yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırovalı ilçe sakinlerinin daha güzel ortamlarda sosyalleşmesine olanak sunan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu bağlamda ilçedeki parklarda bulunan spor sahalarını yeniledi. Yapılan planlama ve ilçe sakinlerinden gelen talep doğrultusunda, ilçedeki üç ayrı parkta bulunan basketbol sahalarını yenileyen Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalı gençlerin ve çocukların daha güzel ortamlarda spor yapabilmelerine olanak sundu.

3 PARKTAKİ SPOR SAHASI YENİLENDİ

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde bulunan Necmettin Yılmaz Parkı'ndaki basketbol sahasının potalarının ardından zeminini de yenilerken, Güzeltepe Parkı'ndaki basketbol sahasındaki zemin de yenilenerek mahalledeki gençlerin kullanımına sunuldu. Son olarak ise 15 Temmuz Özgürlük Parkı'ndaki basketbol sahasının çevre telleri ve zemini de yenilenerek kullanıma açıldı. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'İlçemizdeki basketbol sahalarını yenilemeye devam ediyoruz' denildi. Yapılan spor sahası revizyonları, Çayırovalı ilçe sakinlerinin de beğenisini kazandı. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların devam edeceğini belirtti.