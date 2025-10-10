Tofaş Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Türk Telekom'u ağırlıyor. 11 Ekim Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona Fenerbahçe Beko galibiyetiyle başlayan, sonrasında Galatasaray MCT Technic deplasman galibiyetini son saniyede elinden kaçıran TOFAŞ, 3. hafta mücadelesinde Türk Telekom'u konuk edecek. Hafta arasında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 yenerek Avrupa'ya da galibiyetle giriş yapan Bursa ekibi, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek isterken, Coach Emil Rajkovic yönetimindeki Mavi Yeşillilerde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom ise bu sezon oynadığı 4 resmi maçta da henüz galibiyet bulamazken, Başkent ekibi ligde Beşiktaş Gain'e 77-72; Bahçeşehir Koleji'ne 98-102 ve Eurocup'ta ise Cosea JL Bourg-en-Bresse'ye 88-80; ratiopharm ulm'e 93-96 kaybetti.

11 Ekim Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 3. hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.