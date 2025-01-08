FIBA Europe Cup 2. tur K Grubu’na 2’de 2 ile başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 3. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza’yı konuk edecek. Karşılaşma bugün TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak saat 20.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden ve kupada final hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, 2. tur K Grubu 3. haftasında İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza’yı ağırlıyor.

Şampiyonanın son 16 turu ayağına Maroussi Basketball Club ve FC Porto galibiyetleriyle başlayan Mavi Yeşilliler, taraftarı önündeki mücadeleden de galibiyetle ayrılarak grubunda 3’te 3 yapmayı hedeflerken, Bursa ekibinde sakatlığı bulunan Alex Perez bu mücadelede de forma giyemeyecek.

K Grubu’na sahasında aldığı 86-70’lik FC Porto galibiyetiyle başlayan Casademont Zaragoza, ikinci haftada ise Yunanistan deplasmanında Maroussi’ye 104-95 mağlup olmuştu.

8 Ocak Çarşamba (BUGÜN) saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi İtalya’dan Lorenzo Baldini; Polonya’dan Dariusz Zapolski ve Hırvatistan’dan Josip Jurcevic hakem üçlüsü yönetecek.