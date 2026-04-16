TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya gelecek. 17 Nisan Cuma günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10 galibiyet-16 mağlubiyet ile (maç fazlasıyla) 9. sırada yer alan TOFAŞ, 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

Ligde son 4 maçından mağlubiyet ile ayrılan Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde kazanarak bu gidişata son vermek isterken, Bursa ekibi geçen hafta deplasmanda Glint Manisa Basket ile oynadığı mücadeleden de 100-96 mağlup ayrılmıştı.

Ligde 22 galibiyet-4 mağlubiyet ile zirve ortağı olan Beşiktaş GAİN ise geçen hafta sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 mağlup etmişti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ligin ilk yarı mücadelesinden ise TOFAŞ parkeden 73-72 mağlup ayrılmış; Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda ise Bursa'da oynanan çeyrek final mücadelesi 91-100 Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

17 Nisan Cuma günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 27. hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

Mavi Yeşilliler, bu maçın ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile yapacak. 25 Nisan Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.