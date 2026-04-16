Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni yönetim kurulu belirlendi. Görev dağılımının ardından kurul üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı görevini Özcan Yılmaz sürdürürken, Murat Şimşek ve Burcu Mehtap Zaman yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Kulübün saymanlık görevini ise Yener Altıntaş üstlendi.

Yeni yönetim kurulunda ayrıca Mustafa Çetin, Mustafa Kemal Dolanay, Adnan Tezgel, Murat Emre Sarı, Erdal Özçivi, Ömer Gilan, Ramazan Diremler, Özge Sönmez, Görkem Durmaz ve Ramazan Kerem Önsay yer aldı.

MuratpaşaBelediyespor 10 branşta faaliyet gösteriyor. Futbol branşında 160, basketbolda 110, voleybolda 184, squash dalında 40, cimnastikte28, yüzme dalında 40, güreş dalında 44 alt yapı, buz hokeyinde 38, yeni başlayan oryantiringbranşında 39 ve okçuluk dalında 20 olmak üzere toplam 663 lisanslı sporcusu bulunuyor.

MURATPAŞA'NIN SEZON BAŞARILARI

Kadın voleybolunda ArabicaCoffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden kulüp, futbol branşında ise U-18 takımıyla önemli bir başarıya imza attı. Sezonu namağlup tamamlayan U-18 takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Tüm maçlarını kazanarak play-off sürecini de kayıpsız geçen ekip, şampiyonada mücadele etmeye hazırlanıyor.

Basketbolda Büyük Erkekler takımı sezonu namağlup tamamlarken, U14 takımı Anadolu Şampiyonası'nda finale yükseldi. Futbol altyapısında U12 takımı şampiyon olurken, U13 takımı lige galibiyet serisiyle başladı. A takım ise Süper Amatör Lig'de üst sıralarda yer aldı.

Squash branşında sporcular ulusal ve uluslararası alanda önemli dereceler elde ederken, 7 sporcu Avrupa'da yarışma hakkı kazandı. Cimnastik branşında Türkiye dereceleri ve şampiyonluklar elde edilirken, yüzmede de Türkiye birincilikleri ve çeşitli dereceler kazanıldı. Buz hokeyinde Yıldız Takım il şampiyonu olurken, oryantiringbranşında sporcular dereceler elde etti ve bir sporcu milli takım kampına davet edildi.