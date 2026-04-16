Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayında Balkan coğrafyasında düzenlediği programlar bu kez futbolun birleştirici gücüyle buluşuyor. Başkan Tahir Büyükakın'ın davetiyle Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden Kocaeli'ye gelecek olan İskeçe Türk Birliği Spor Kulübü, 19 Nisan Pazar günü Kocaelispor U-19 Altyapı Karma Takımı ile dostluk maçında karşılaşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balkan coğrafyasıyla olan kültürel bağları güçlendirmek amacıyla düzenlediği etkinliklere yenilerini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Batı Trakya İskeçe Müftülüğü'ne bağlı öğrenciler, Büyükşehir'in ev sahipliğinde düzenlenen gezi programı ile Kocaeli'nin sanayi, bilim ve doğa merkezlerini yakından tanıma fırsatı bulmuştu.

İftar sofrasında kurulan gönül bağı bu kez Kocaeli'de tribüne ve sahaya uzanan büyük bir dostluk hikâyesine dönüşecek. Bu kapsamda Başkan Tahir Büyükakın'ın davetiyle İskeçe Türk Birliği Spor Kulübü kafilesi 16 Nisan Perşembe günü Kocaeli'ye gelecek.

İskeçeli sporcular, ziyaretleri boyunca Kocaeli'nin doğal güzelliklerini, kültürel duraklarını ve sosyal yaşamını deneyimleme fırsatı bulacak. Bu ziyaret, sporun ötesinde bir kültürel buluşma niteliği taşıyacak.

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇINI İZLEYECEKLER

Program kapsamında konuk ekip, 18 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak olan Kocaelispor-Göztepe Süper Lig maçını tribünden takip ederek Kocaeli'nin futbol heyecanına ortak olacak. Ayrıca ilimize gelen ekipten 2 genç, futbol müsabakasında seremoniye çıkacak.