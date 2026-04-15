Trakya Veteranlar Ligi'nde Keşan'ı başarıyla temsil eden Keşanspor Veteranlar Takımı, şampiyonluk yolunda kritik bir engeli daha aşarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Lüleburgaz'da oynanan çekişmeli mücadelede Edirne temsilcisini mağlup eden sarı-siyahlılar, çeyrek final biletini cebine koydu

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Veteranlar Ligi'nde heyecan fırtınası devam ediyor. Lüleburgaz'da oynanan eleme müsabakasında Edirne 1881 Veteranlar Takımı ile karşı karşıya gelen Keşanspor Veteranlar, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Deneyimli ayakların mücadelesine sahne olan Trakya Veteranlar Ligi'nde Keşanspor, taraftarlarını sevindiren bir sonuca imza attı. Geçtiğimiz Pazar günü Lüleburgaz sahasında oynanan maçta, oyun disiplininden kopmayan Keşan temsilcisi, güçlü rakibi Edirne 1881 karşısında üstün bir oyun sergiledi.

ZORLU MÜCADELE, MUTLU SON

Maçın başından itibaren kontrollü bir oyun tercih eden Keşanspor Veteranlar, rakip fileleri iki kez havalandırarak skoru lehine çevirmeyi bildi. Edirne ekibinin tek golüne engel olamasa da savunmadaki direnciyle skoru koruyan sarı-siyahlılar, Yunus'un attığı gollerle 2-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

SIRADA ÇEYREK FİNAL VAR

Bu sonuçla birlikte Trakya'nın en iyi veteran takımları arasında olduğunu kanıtlayan Keşanspor, çeyrek finale kalarak kupa yolunda önemli bir adım attı. Takım yetkilileri ve futbolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşarken; hedeflerinin kupayı Keşan'a getirmek olduğunu belirttiler.