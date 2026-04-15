Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Yarı Final serisini ikinci karşılaşmasına 16 Nisan Perşembe günü çıkıyor.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol, Play-Off Yarı Final serisinin ikinci maçında Kütahya Belediyesi'ni ağırlayacak. 16 Nisan Perşembe günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
TARAFTARA ÜCRETSİZ
Atatürk Spor Salonu'nda Kütahya Belediyesi'ni konuk edecek Büyükşehir Basketbol'un en büyük gücü yine her maç salonu dolduran taraftarı olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi taraftarlar ücretsiz takip edebilecek.
SERİDE 1-0 ÖNDE
Serinin ilk mücadelesini taraftarı önünde 93-70'lik skorla kazanan Büyükşehir Basketbol, seride 1-0 öne geçmişti. Serinin ikinci mücadelesinde de dev adamlar mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.