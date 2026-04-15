Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off Yarı Final mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile karşılaşan Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin desteğini aldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yarı final mücadelesinde takıma destek vererek sporcularımızın yanında oldu.

Mücadele boyunca tribündeki yerini alan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrimizin başarısı için ter döken takıma moral verdi.



Kütahya Belediyesporun ortaya koyduğu mücadele ve azimle gurur duyduğunu belirten Belediye BaşkanıEyüp Kahveci, şehrimizi temsil eden sporcuların her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kütahya Belediyespor, üst lig hedefi doğrultusunda yarı final serisindeki mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.