Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yasa dışı bahis eylemleri nedeniyle 100'den fazla menajeri 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı - Birçok kulübe de para cezası ve tribün kapatma verildi
İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 22 Ocak 2026 tarihli 48 sayılı toplantısında, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi kapsamında sevk edilen futbol menajerleri ve lig müsabakalarına ilişkin dosyaları karara bağladı.Kurul, yasa dışı bahis eylemleri nedeniyle toplam 103 futbol menajerini hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.
En ağır cezalar 12 ay hak mahrumiyetiyle Ali Sünnetçioğlu, Aşkın Aytaç Sümercan, Gökalp Demir, Gökhan Eser, Gökhan Engin, Hürriyet Ravali, Hüseyin Bayrak, Mustafa Erdem Karagöl, Semih Albayrak, Tevfik Efe Gülümseryi ve Yiğit Özen'e verildi.
KULÜPLERE VE GÖREVLİLERE VERİLEN CEZALAR
- Antalyaspor: 160.000 TL para cezası + misafir tribün G blok seyircilerine bir sonraki deplasman maçında giriş yasağı
- Trabzonspor: Çirkin tezahürat için 640.000 TL + saha olayları için 220.000 TL para cezası + misafir tribün 317 blok seyircilerine giriş yasağı
- Fenerbahçe: Çirkin tezahürat için 1.000.000 TL para cezası + Roof Lounge misafir tribün A ve B blok seyircilerine giriş yasağı
- Göztepe: Çirkin tezahürat için 1.000.000 TL para cezası + belirli blok seyircilerine giriş yasağı
- Beşiktaş: Çirkin tezahürat için belirli blok seyircilerine giriş yasağı
- Erzurumspor FK: Saha olayları için 110.000 TL + çirkin tezahürat için 140.000 TL + belirli blok seyircilerine giriş yasağı + usulsüz seyirci alımı için 125.000 TL para cezası
- Kocaelispor görevlisi Metin Özkan: 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesi giriş yasağı + 80.000 TL para cezası
- Serik Spor kaleci antrenörü Oğuzhan Bahadır: 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesi giriş yasağı + 40.000 TL para cezası
- Sipay Bodrum FK sporcusu Arlind Ajeti: 2 maç men cezası ile daha birçok kulüp ve görevliye para cezası, tribün kapatma ve giriş yasağı verildi.
Söz konusu PFDK Kararı'nın tam listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.