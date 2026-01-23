Bunlar da ilginizi çekebilir

KULÜPLERE VE GÖREVLİLERE VERİLEN CEZALAR

En ağır cezalar 12 ay hak mahrumiyetiyle Ali Sünnetçioğlu, Aşkın Aytaç Sümercan, Gökalp Demir, Gökhan Eser, Gökhan Engin, Hürriyet Ravali, Hüseyin Bayrak, Mustafa Erdem Karagöl, Semih Albayrak, Tevfik Efe Gülümseryi ve Yiğit Özen'e verildi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 22 Ocak 2026 tarihli 48 sayılı toplantısında, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi kapsamında sevk edilen futbol menajerleri ve lig müsabakalarına ilişkin dosyaları karara bağladı.Kurul, yasa dışı bahis eylemleri nedeniyle toplam 103 futbol menajerini hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yasa dışı bahis eylemleri nedeniyle 100'den fazla menajeri 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı - Birçok kulübe de para cezası ve tribün kapatma verildi

