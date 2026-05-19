Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 'İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısına' ev sahipliği yaptı. İlçe belediyelerinin İRAP kapsamındaki çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapı envanteri ve altyapı verilerinin önemi vurgulandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı' Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya 12 ilçenin Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü temsilcileri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri katıldı.

YAPI ENVANTERİ ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda ilçe belediyelerinin İRAP eylemleri kapsamında yürüttüğü faaliyetler değerlendirilirken, üstyapı sistemlerine ait yapı envanterlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Yapı envanteri çalışmalarının; afet risklerinin belirlenmesi, kırılgan yapıların tespiti ve müdahale süreçlerinin planlanması açısından önemli olduğu ifade edildi.

Üstyapı ve hidrolik sanat yapıları envanter çalışmalarının; deprem, sel, heyelan ve benzeri afet risklerine karşı öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca oluşturulacak veri altyapısının; tahliye ve toplanma organizasyonlarının yönetimi, kaynak planlaması ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının daha hızlı yürütülmesine destek sunacağı vurgulandı.

TAŞKIN VE AŞIRI YAĞIŞ RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Toplantıda özellikle taşkın ve aşırı yağış risklerine karşı altyapı verilerinin güncel tutulmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca konuyla ilgili ilçe müdürlüklerine İRAP eylemlerinin uygulama süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.