Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait 95 aracı tek bir ticari ve iktisadi bütünlük halinde satışa çıkarıyor. İhalede muhammen bedel 24 milyon 656 bin TL, katılım teminatı ise 2 milyon 465 bin 600 TL olarak belirlendi.

BURSA (İGFA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bursa merkezli kurulan Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi'ne ait farklı marka ve modellerdeki toplam 95 aracı satışa çıkarma kararı aldı.

'Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' adı altında gerçekleştirilecek satış, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre araçlar, cebri icra yoluyla haciz, rehin ve benzeri yasal takyidatlardan ari şekilde satışa sunulacak.

SON TEKLİF TARİHİ 25 AĞUSTOS

TMSF tarafından belirlenen muhammen bedel 24 milyon 656 bin TL olurken, ihaleye katılmak isteyenlerin 2 milyon 465 bin 600 TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat nakit, banka teminat mektubu veya belirlenen devlet tahvili ve hazine bonoları ile verilebilecek. İhale teklifleri ise peşin ve Türk lirası cinsinden alınacak.

İhaleye katılacakların gerekli belgeleri kapalı ve imzalı zarf içerisinde 25 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar TMSF Satış Komisyonu'na elden teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

İhale ise 26 Ağustos 2026 saat 11.00'de, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İlk aşamada kapalı zarflardaki mali teklifler açılacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların oluşturduğu kısa listenin ardından açık artırma aşamasına geçilecek. Muhammen bedelin altında kalan en yüksek teklif sonrasında, şartlarda belirtilen koşulların oluşması halinde ihalenin pazarlık usulüyle sürdürülmesine de karar verilebilecek. Pazarlık yapılmasına karar verilmesi halinde görüşmeler 28 Ağustos 2026 saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

ŞARTNAMEYİ SATIN ALMAK ZORUNLU

İhale sürecine katılmak isteyenlerin TMSF tarafından hazırlanan şartnameyi satın almaları gerekiyor. Şartnamenin bedeli 20 bin TL olarak belirlenirken, bu bedelin iade edilmeyeceği bildirildi. İhaleye katılım için ayrıca ilgili mevzuatta belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. FETÖ/PDY kapsamında bulunan veya bu yapıyla aidiyet, iltisak ya da irtibatı tespit edilen kişi ve kuruluşlar ile ilan ve şartnamede belirtilen diğer kapsam dahilindeki kişi ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacak.

TMSF, araçlar üzerinde haciz, rehin ve benzeri hak ve alacakları bulunanların ise sıra cetveline esas bilgilerini 25 Ağustos 2026'ya kadar Satış Komisyonu'na bildirmeleri gerektiğini açıkladı.

Satışa ilişkin ayrıntılı şartname TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki Satış Komisyonu adresinde incelenebiliyor.