Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (BESOB) Dijital Gelişim Ofisi (DGO) projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar 2024 ödüllerinde Birlikte Mümkün Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - TİSK’in düzenlediği ve şirket ile çeşitli kuruluşların sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği Ortak Yarınlar 2024 Ödülleri sahiplerini buldu.

Ankara’da düzenlenen ödül törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ile davetliler ve ödül alanlar katıldı.

BESOB’UN ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ VERDİ

Törende; Bursa’da talep eden esnafa ücretsiz bir şekilde e-ticaret ve dijitalleşme konularında eğitimler vererek, esnafın dijitalleşmesine ve çağa ayak uydurmasına destek sağlayan BESOB DGO’nun ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit’e takdim etti.

Ödül töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Dijital Gelişim Ofisi projesini çok önemsediklerini belirterek, "Bu projeyi çok sahiplendik. Bugün de ödül alması bizim için ayrı bir gurur verici durum. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her zaman, gelişimin ve yeniliğin öncüsü olmayı kendimize hedef koyduk. Dijital Gelişim Ofisi projemizle esnafımızı geleceğin fırsatlarına hazırlamak, onlara yeni kapılar aralamak için büyük bir gayretle çalıştık. Bu çabanın bugün burada takdir edilmesi, bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, yalnızca bir başlangıçtır. Önümüzde uzun bir yol var, ancak inanıyorum ki birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atacağız. Bugün burada benimle olan, destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.