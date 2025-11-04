TİGEM; etçi ırk damızlık gebe düve alımında 1. Etap 6. Grup yetiştiricileri SMS ile bilgilendirdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yürütülen 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında, etçi ırk damızlık gebe düve alımı için hak sahibi olan 1. Etap 6. Grup yetiştiriciler, TİGEM tarafından SMS yoluyla bilgilendirildi.

Hak sahiplerinin, ödeme ve teslim süreciyle ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekiyor:

Proje kapsamında dağıtılacak gebe düvelerin birim fiyatı 120.000 TL/baş (KDV hariç) olarak belirlendi. Fiyata yüzde 1 oranında KDV ilave edilecektir.

KREDİ BAŞVURUSU VE ÖDEME SÜRECİ

Hayvanları kredili olarak almak isteyen yetiştiriciler, TİGEM'in internet sitesinde yayımlanan duyuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ikamet ettikleri il veya ilçedeki T.C. Ziraat Bankası şubelerine başvurmalıdır.

Hayvanları peşin ya da kredili olarak almak isteyen hak sahipleri, duyuru tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde TİGEM'in bildirdiği banka hesabına toplam bedeli yatırmalı ve ardından TİGEM ile iletişime geçerek teslim sürecini başlatmalıdır.

Hayvanların, TİGEM'in internet sitesinde yayımlanan duyuru tarihinden itibaren en geç 35 gün içinde teslim alınması gerekmektedir. Bu süre içinde işlemlerini tamamlamayan yetiştiriciler de haklarını kaybedecektir.

Ödeme işlemlerini tamamlayarak hayvan bedelini TİGEM hesabına yatıran yetiştiriciler, bulundukları ile göre aşağıdaki işletmelerden teslim alım işlemlerini gerçekleştirecektir:

Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerindeki yetiştiriciler; hayvanlarını TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden teslim alacaktır.

Diğer illerdeki yetiştiriciler ise hayvanlarını TİGEM Kazımkarabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden teslim alacaktır.