Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk 5 ayında 239 bin firmayı denetleyerek fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara 1,2 milyar TL’yi aşan ceza keserken, Kurban Bayramı ile birlikte denetimler sıkılaştı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 Ocak-Mayıs döneminde tüketici haklarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak için yoğun denetimlerini sürdürdü.

Kurban Bayramı öncesi temel tüketim ürünlerine odaklanan denetimlerde, 239 bin 98 firma ve 14,2 milyon ürün incelenirken, toplam 1 milyar 225 milyon 787 bin 722 TL idari para cezası uygulandı.

MAYIS’TA 58,1 MİLYON TL CEZA

Mayıs ayında 9 bin 191 firma denetlenirken, haksız ticari uygulama, stokçuluk ve fahiş fiyat tespit edilen 519 firmaya 58,1 milyon TL ceza kesildi.

Yılın ilk 5 ayında ise cezalar 453 milyon TL’yi geçti. Otomotiv, emlak ve kuyumculuk gibi sektörlerde 50 bin 468 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bin 626’sına 453,6 milyon TL ceza uygulandı.

Haksız ticari uygulamalara 232,2 milyon TL, fahiş fiyatlara 139,8 milyon TL ceza öne çıktı.

TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 255 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden derlenen habere göre tüketici odaklı denetimlerde 13 bin 264 kişi ve kuruluş incelenirken, 950’sine 255,2 milyon TL ceza kesildi.

Tüketici sözleşmeleri için 110,1 milyon TL, reklam ve haksız uygulamalara 125,2 milyon TL ceza uygulandı.

Bu arada 81 ilde 175 bin 366 firma denetlenirken, 39 bin 628’ine 516,8 milyon TL ceza kesildi. Mayıs ayında 28 bin 910 firma ve 2,5 milyon ürün incelenirken, 6 bin 459 firmaya 120 bin 8 milyon TL ceza kesildi. İstanbul’da 4,4 milyon ürün denetlenirken, 115 bin 833 uygunsuz ürün için 374,9 milyon TL ceza uygulandı.

Rekabet Kurumu da, yılın ilk 5 ayında gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya sektörlerinde 125 firmaya 5,2 milyar TL ceza yağdırdı.