Ramazan öncesi gıda sektöründe denetimlere hız veren Ticaret Bakanlığı, yılın ilk ayında tüketicinin korunması ile haksız fahiş fiyat denetimleri sonucunda toplamda 283,7 milyon TL idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Ramazan ayı öncesi gıda sektöründe denetimlere hızla devam ediyor.

2025 yılı Ocak ayında Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatınca tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen fiyat etiketleri denetimlerinde toplamda 22 bin 818 firmanın denetlendiğini ve aykırılık tespit edilen 7 bin 367 firma hakkında 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

2025 yılı Ocak ayında 13 bin 123 markette yapılan fiyat etiketi denetimleri kapsamında 32,5 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedilirken, aynı dönemde 6 bin 454 lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işyerleri denetiminde de 9,8 milyon TL ceza uygulandığı duyuruldu.

Bakanlık ayrıca, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranılan 25 ayrı dosyada 52,7 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirirken, yine 2025 yılı Ocak ayında reklam ve haksız ticari uygulamalar karşısında 2 bin 34 firmanın denetlendiğini, 188 firmaya 29,3 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

Denetimlerde Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekiplerinin de 2025 yılı başından bu yana otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14 bin 583 firma denetiminde aykırılıklar için 17,8 milyon TL'nin doğrudan ve Haksız Faksız Değerlendirme Kurulu'nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.