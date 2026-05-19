Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 19 Mayıs 1919'un, milletimizin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı meşalesini Samsun'da yakarak aziz milletimizin kaderini değiştiren tarihi süreci başlattığını ifade etti.

19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığının simgesi olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, 'Aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi o gün de tüm imkânsızlıklara rağmen bağımsızlığından taviz vermemiş, güçlü iradesiyle geleceğine sahip çıkmıştır. 19 Mayıs, bu yönüyle milletçe yeniden dirilişin ve ayağa kalkışın sembolüdür' dedi.

Gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti: 'Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, geleceğimizi emanet ettiği genç nesillere verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Ülkemizin kalkınması, sanayimizin güçlenmesi ve daha müreffeh yarınlara ulaşmamız, iyi yetişmiş, üreten, araştıran ve ülkesine değer katan gençlerimizle mümkün olacaktır. Bizler de iş dünyası olarak gençlerimizin eğitimine, üretime katılımına ve girişimcilik yolculuklarına destek vermeyi sürdüreceğiz'

Büyüksimitci, mesajının sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirterek, milletimizin ve özellikle gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.