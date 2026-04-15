Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle bazı elektronik ürünlerin sınıflandırması güncellenirken, yeni açılan bir GTİP kodu dampinge karşı önlem kapsamı dışına çıkarıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2025/31)'de değişikliğe gidildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 30 Aralık 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan 8516.10.80.00.19 GTİP kodu yeniden düzenlenerek iki ayrı pozisyona ayrıldı. Buna göre 8516.10.80.00.13 GTİP kodu altında sınıflandırılan eşya, yürürlükteki dampinge karşı kesin önlem kapsamı dışında bırakıldı. Söz konusu değişiklikle birlikte, ilgili ürün grubuna yönelik ithalat politikalarında teknik sınıflandırma güncellenmiş oldu.