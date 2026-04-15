TÜİK verilerine göre inşaat üretimi Şubat 2026'da yıllık yüzde 5,9 artarken, aylık bazda yüzde 1,3 düşüş kaydetti. Veriler, inşaat sektöründe yıllık büyümenin sürdüğüne işaret ederken, kısa vadede dalgalı bir seyrin devam ettiğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında sektör yıllık bazda büyüme gösterdi, ancak aylık bazda gerileme yaşandı.

Verilere göre, inşaat üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde; bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 4,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,0 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 5,5 oranında yükseldi.

Öte yandan, aylık bazda inşaat üretiminde düşüş görüldü. Şubat ayında bir önceki aya göre genel endeks yüzde 1,3 azalırken, bina inşaatı sektörü yüzde 2,5 geriledi. Aynı dönemde bina dışı yapıların inşaatı sektörü yüzde 1,2, özel inşaat faaliyetleri sektörü ise yüzde 1,3 artış gösterdi.