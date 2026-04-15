Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Mart 2026'da yıllık bazda yüzde 36,09, aylık bazda ise yüzde 3,85 arttı. En yüksek artışlar sebze ve meyve grubunda görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,88, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,09 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,25 olarak kaydedildi. Alt sektörlerde aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,06 ile tarım ve avcılık ürünleri grubunda gerçekleşti. Ormancılık ürünlerinde yüzde 1,79 artış görülürken, su ürünleri ve balıkçılık grubunda yüzde 0,10 düşüş yaşandı.

Ana gruplar incelendiğinde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,21 artış dikkat çekerken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,34 azalış kaydedildi. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 3,30 artış oldu.

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 56,36 ile 'diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler' grubunda gerçekleşti. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 20,37 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda görüldü.