Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına sorumluluk alanındaki her konuda fedakârca görev yaparak Temmuz ayında 2 bin 34 itfai olaya başarılı şekilde müdahale etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 18 istasyon, 57 araç ve 343 personel ile kentte ve yurtta ihtiyaç duyulan her bölgede, sorumluluk alanına giren her olay ve durumda görevini hızlı, etkin ve titizlikle, başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Temmuz ayında bin 360 yangın, 567 kurtarma, 100 trafik kazası ve 7 su baskınına müdahalede bulunarak, 1 aylık süreçte toplam 2 bin 34 itfai olaya müdahalede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleri ile ekipman ve araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda modernize eden ve güçlü kadrosu ile kaza, yangın, arama kurtarma, su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öte yandan vatandaşların bilinçlenmesi noktasındaki eğitim faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor.

BİN.677 VATANDAŞŞA EĞİTİMİ

İtfai olaylara müdahalenin yanı sıra vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru şekilde hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmalarına da önem veren Büyükşehir İtfaiyesi, bin 677 vatandaşa eğitim sunarken, 85 de denetim gerçekleştirdi.