Ticaret Bakanlığı, bazı CHP'li milletvekillerinin 'İsrail ile ticaret sürüyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, 2 Mayıs 2024'ten bu yana tüm ticari işlemlerin durdurulduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, son dönemde kamuoyuna yansıyan 'Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiği' yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi. Bakanlık, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda İsrail ile ihracat, ithalat, serbest bölge işlemleri ve transit ticaretin tamamen durdurulduğunu belirtti. Açıklamada, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir gümrük beyannamesi tescil edilmediği ve ticari sevkiyat gerçekleştirilmediği vurgulandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle de teyit edildiği belirtilen açıklamada, İsrail ile ticaretin 'sıfır' seviyesinde olduğu ifade edildi. Ayrıca Türk ve İsrail bayraklı hava ve deniz ulaştırmasının da yapılmadığı kaydedildi.

FİLİSTİN'E YÖNELİK TİCARET VURGUSU

Bakanlık, Filistin'e yönelik ticari faaliyetlerin ise tamamen farklı bir kapsamda yürütüldüğünü belirtti. Filistin'e gönderilen ürünlerin, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı onayıyla ve yalnızca Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi. Filistin'in doğrudan liman ve gümrük altyapısının bulunmaması nedeniyle sevkiyatların İsrail limanları üzerinden yapılmasının teknik bir zorunluluk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun 'İsrail ile ticaret' olarak gösterilmesinin yanıltıcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların Türkiye'nin İsrail'e yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu savunularak, kamuoyunun resmi veriler dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemesi istendi. Bakanlık, Türkiye'nin Filistin'e destek politikalarını sürdürdüğünü ve İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.