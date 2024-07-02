Türk Hava Yolları , 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti.İSTANBUL (İGFA) - Boeing [NYSE: BA] ve Türk Hava Yolları (THY) bugün, havayolu şirketinin küresel hava kargo pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek olan dört adet 777 kargo uçağı siparişini duyurdu.

Bu siparişle birlikte THY 12 adet 777 kargo uçağı işletiyor olacak.

Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, "Kargo filomuzu genişletmeye yönelik bu yeni yatırımımız, hava kargo hizmetleri için artan küresel talebi karşılama konusundaki kararlılığımızın göstergesidir. Boeing 777 kargo uçaklarının filomuza katılması operasyonel kabiliyetlerimizi arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize sunduğumuz benzersiz hizmet ve verimlilikle lider konumumuzu korurken, dünya çapında hava kargo sektörünün zirvesine ulaşmaya yönelik stratejik vizyonumuzun da önemli bir adımı olacaktır." dedi.

THY’nin bu ek 777 kargo uçağı alımı, e-ticaretin hızla büyümesi ve dünya genelinde verimli ve güvenilir taşımacılık ihtiyacı nedeniyle artan kargo hizmetleri talebini karşılamasına yardımcı olacak. Yeni kargo uçakları, THY’nin kargo operasyonlarını optimize etmesini, maliyetleri düşürmesini ve teslimatlarını dünya çapında tüm varış noktalarına zamanında ulaştırmasını sağlayacak.

Boeing Avrasya Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Righi, "Boeing 777 kargo uçaklarının şirketin filosuna dahil olmasıyla birlikte, THY’nin kargo operasyonlarının genişlemesini desteklemekten ve THY ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz. 777 kargo uçağının yük taşıma kapasitesi, menzil ve esneklik kabiliyetleri ile THY’nin operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarırken olağanüstü düzeyde müşteri hizmetleri sunmasını sağlayacak." dedi.