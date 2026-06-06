Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri kapsamında sahne alan Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği eserlerle Ağrılı vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Korosu konseri düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Önder Bozkurt'un eşi Betül Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve eşi Nurcan Güler Kökrek, Şube Müdürü Abdullah Abi, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şef Ramazan Evliyaoğlu yönetiminde sahne alan ve farklı meslek gruplarından kursiyerlerin yer aldığı koro, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden seslendirdiği türkülerle izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.