Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, TESK Genel Başkanı Palandöken’e ziyaretleri için teşekkür ederek, “Esnaflarımız bizler için son derece önemlidir. Sizler esnafın babası, esnaflarımız için büyük bir umutsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyalı esnaflarımıza gereken desteği veriyoruz. Esnaflarımız sorunlarını daha yakından takip etmek, çözüm bulmak için Esnaf Dairesi Başkanlığını kurduk, çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

TEKRAR SEÇİLMENİZ BUNUN SİMGESİ

Antalya’nın tarihi, doğası ve kültürel mirası ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise “Muhittin Başkan’ın esnaf sanatkar üzerinde çok olumlu çalışmaları var. Türkiye’ye örnek olabilecek şekilde meselelere çözüm bulmanız ile örnek alınması gereken öncü bir belediye başkanısınız. Sizler esnaf üzerinde olumlu bir iz bıraktınız ki tekrar seçilmeniz bunun simgesi. Bu kadar olumsuzluklara rağmen başarılı çalışmalarınızla Antalya’yı Antalya’ya yakışan bir kimliğe büründürmeniz de ayrıyeten sevindirici” diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile bir süre görüşerek, Antalyalı esnaflara yönelik yapılan çalışma ve projeleri değerlendirdi.