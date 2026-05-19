TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırmalarda uygulanan yüksek faiz oranlarının esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, krediye erişimde yaşanan sıkıntıların piyasayı çıkmaza sürüklediğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK( Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan 72 ay vadeli yapılandırma imkanının yüksek faiz nedeniyle esnaf için sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Yapılandırmalarda faiz oranlarının yüzde 39 seviyelerine ulaştığını belirten Palandöken, 'İnsanlar bırakın ana borcunu ödemeyi, faiz yükünü bile karşılayamaz hale geliyor. Bu nedenle yapılandırmalar esnaf için cazip olmaktan çıkıyor' dedi.

Vergi ve Bağ-Kur borçlarını ödemekte zorlanan esnafın aynı zamanda krediye erişimde de ciddi sorun yaşadığını kaydeden Palandöken, Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin borç nedeniyle kullanılamadığını söyledi. Esnafın mevcut kredilerini kapatmasına rağmen yeniden finansmana ulaşamadığını dile getiren Bendevi Palandöken, birçok kişinin borcunu başka borçlarla çevirmeye çalıştığını belirtti.

Hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Bağ-Kur ve SSK borçlarını 72 aya kadar yapılandırıyor. Ancak faiz oranı yüzde 39 seviyesinde. İnsanlar bırakın borcunu ödemeyi faizini bile karşılayamaz hale geliyor. Bu nedenle:

'Dükkânına mal koyamayan, vergi borcunu ve SGK primini ödeyemeyen esnaf nasıl ayakta kalacak?' diye soran TESK Genel Başkanı Palandöken, küçük işletmelerin kapanmasının piyasada kalıcı hasarlar oluşturacağını ifade etti. Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkâr bulunduğunu hatırlatan Palandöken, kapanan işletmelerin yeniden faaliyete geçmesinin artık çok daha zor olduğunu vurguladı.

'DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILANDIRMA OLUŞTURULMALI'

Esnafın rahatlatılması için yeni ekonomik formüllerin devreye alınması gerektiğini ifade eden Palandöken, faiz oranlarının düşürülmesi ve daha sürdürülebilir yapılandırma modellerinin oluşturulması çağrısında bulundu.