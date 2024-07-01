12 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan En İyi Yaş Kayısı Yarışması, Kaba Aşı ve Hacı Haliloğlu kategorilerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda yapılacak.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl 26’cısı gerçekleştirilecek olan Kayısı Festivali kapsamında En İyi Yaş Kayısı Yarışması 12 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilecek olan yarışma şehrin tescilli kayısı aşı türlerinden olan Kaba Aşı ve Hacı Haliloğlu kategorilerinde yapılacak. Yarışmaya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan çiftçilerin katılımı ile yapılacak olan yarışmaya çiftçiler her yarışma için en fazla bir kasa kayısı ile katılabilecekler.

Ayrıca yarışmaya katılmak isteyen ÇKS kaydı bulunan kayısı üreticilerinin değerlendirmeye sunacakları kayısıları 12 Temmuz Cuma günü Saat 12.00’ye kadar Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda bulunan kayıt kabul komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Yarışmaya katılan ve dereceye giren yarışmacılar her kategori için ayrı ayrı olmak üzere; birinciye Tam Altın, ikinciye Yarım Altın, üçüncü ise Çeyrek Altın ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmaya katılan ve her iki kategoride dereceye giren ilk 10 yarışmacıya da jeneratör, bütün katılımcılara ise budama seti hediye edilecek.