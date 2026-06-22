TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Rusya'nın Betcity Parma takımında forma giyen Birleşik Amerikalı pivot Terrell Carter'ı kadrosuna kattı.

BURSA (İGFA) - 2026-2027 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarına devam eden TOFAŞ, uzun rotasyonuna bir transfer daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, son olarak Rusya VTB United League'de Betcity Parma forması giyen Birleşik Amerikalı pivot Terrell Carter II ile anlaşma sağladı.

Daha önce ülkemizde 2019-2020 sezonunda Ankara Anadolu Basket forması giyen ve kariyerinde 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Benfica ile Portekiz Ligi ve 2024-2025 sezonunda ise BC Igokea m:TEL ile Bosna Hersek Ligi şampiyonlukları yaşayan Terrell Carter, geride kalan 2025-2026 sezonunu Rusya VTB United League'de görev yaptığı 41 karşılaşmada maç başı 13 sayı-5.9 ribaund-2.5 asist-1.2 top çalma-1 blok ortalama istatistikleriyle tamamlamıştı.

1996 doğumlu ve 2.08 cm boyundaki basketbolcu, pivot (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.