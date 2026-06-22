Edirne Voleybol İl Temsilciliği tarafından organize edilen 2026 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, file önünde büyük bir çekişmeye sahne oluyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Turnuva kapsamında karşı karşıya gelen Keşan DOÇEK ile Tarım İl Müdürlüğü voleybol takımları, sporseverlere heyecan dolu bir müsabaka izletti. Baştan sona büyük bir heyecanla geçen zorlu mücadelenin ardından rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Keşan DOÇEK, salondan zaferle ayrıldı.

Her iki takımın da parkede sergilediği üstün gayret takdir toplarken, Keşan DOÇEK almış olduğu bu kritik galibiyetle turnuvadaki iddiasını güçlendirdi.

BİR SONRAKİ MAÇ 25 HAZİRAN'DA

Bu önemli sonuçla birlikte gelecek maçlar öncesinde yüksek bir moral depolayan Keşan temsilcisi, gözünü bir sonraki karşılaşmaya çevirdi. Takım ruhunu ve beraberlik anlayışını sahaya bütünüyle yansıtarak galibiyet serisini korumak isteyen ekip, yeni karşılaşmaya odaklandı.

Keşan DOÇEK, turnuva takvimine göre 25 Haziran tarihinde yine aynı salonda 'Açık Cezaevi' takımıyla karşı karşıya gelecek. Ekip, bu müsabakadan da net bir sonuçla ayrılarak turnuvadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.