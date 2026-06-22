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Organizasyona 38 ülkeden 459 sporcu katılırken kadınlar +78 kilo kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcu Mete, çeyrek finalde Almanya'dan Franziska Galla'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakasında Alman sporcu Peppa Ploehnert ile karşılaşan Sema Mete, bronz madalya mücadelesine çıktı. Bronz madalya karşılaşmasında Almanya'dan Eljesa Bajra'yı mağlup eden başarılı sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli judocusu Sema Mete, Berlin Gençler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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