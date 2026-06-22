Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 25-29 Haziran 2026 tarihlerinde Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda gerçekleşecek olan Volleyball World Beach Pro Tour - Balıkesir Futures, dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları şampiyonluk mücadelesinde buluşturacak.

BALIKESİR (İGFA) - Ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 25-29 Haziran 2026 tarihlerinde Volleyball World Beach Pro Tour - Balıkesir Futures (Plaj Voleybolu Dünya Turu- Balıkesir etabı) ile dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ağırlayacak. Ayvalık'ın eşsiz Sarımsaklı Plajı'nda dört gün sürecek organizasyonda mücadele ve rekabet kumlara taşınacak. Türk Milli Takımlarının da yer alacağı nefes kesen organizasyonda nefesler şampiyonluk için tutulacak.

ERKEKLERDE 35, KADINLARDA 24 TAKIM KIYASIYA MÜCADELE EDECEK

Sarımsaklı Plajı'nda 25 Haziran'da başlayacak olan turnuvada erkeklerde 35, kadınlarda ise 24 takım yer alacak. Uluslararası plaj voleybolunun önemli duraklarından biri olan Balıkesir Futures, dünyanın dört bir yanından genç yetenekler ve deneyimli sporcuları aynı kortta buluşturacak.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU TÜRK MİLLİ TAKIMI

Balıkesir Futures'ın geçen yıl düzenlenen etabında erkeklerde Türk Milli Takımı büyük bir başarıya imza atmıştı. Milli sporcular Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru, finalde rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzanmış ve ev sahibi ülkeye şampiyonluğu getirmişti. Bu yıl da şampiyonluk için kıyasıya mücadelesini sürdürecek olan Türk Milli Takımları hem madalya için hem de dünya sıralaması için puan toplamaya çalışacak.

SPORUN KALBİ BALIKESİR'DE ATACAK

Eşsiz doğası ve pırıl pırıl sahil şeridiyle öne çıkan Ayvalık, yerli ve yabancı sporcuların yanı sıra çok sayıda voleybolseveri ağırlayacak. 25 Haziran'da başlayacak karşılaşmalar eleme ve ana tablo maçlarıyla devam edecek. Turnuvanın şampiyonları ise hafta sonunda oynanacak final müsabakalarının ardından belli olacak. Sarımsaklı Plajı'nda kurulacak özel kortlarda gerçekleşecek organizasyon, spor tutkunlarını bir araya getirecek.