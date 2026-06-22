Mudanya Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde Atatürk Ortaokulu'nda açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursu öğrencileri, Türkiye finallerinde Küçük Erkekler kategorisinde şampiyonluk elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde HEM tarafından Atatürk Ortaokulu'nda açılan 'Geleneksel Türk Okçuluğu' kursu öğrencileri, 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde Düzce Akçakoca'da düzenlenen 2025-2026 Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Finalleri'nde önemli bir başarı kazandı.

Turnuvada Küçük Erkekler kategorisinde mücadele eden Mudanyalı öğrenciler, Türkiye Şampiyonu olarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Usta Öğretici Antrenör Veli Saygın rehberliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler, düzenli antrenmanlar ve disiplinli hazırlık sürecinin sonucunda zirveye ulaştı.

Mudanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dr. İrfan Bülbül, elde edilen başarının, öğrencilerin sportif gelişimlerinin yanı sıra özgüven, sorumluluk bilinci ve geleneksel spor kültürünü tanımaları açısından da önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Öğrencileri, büyük bir özveriyle şampiyonluğa hazırlayan Usta Öğretici Antrenör Veli Saygın'ı ve kurs çalışmalarına destek veren Mudanya Atatürk Ortaokulu Müdürü Naci Akçay'ı tebrik eden Dr. Bülbül, kurum olarak farklı alanlarda kurslar açarak hem istihdama katkı sağlamayı, hem de kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

'Mudanya Atatürk Ortaokulu'nda açmış olduğumuz Geleneksel Türk Okçuluğu kursunda öğrencilerimizin elde ettiği Türkiye şampiyonluğu bizleri ziyadesiyle gururlandırdı' diyen Dr. Bülbül, önümüzdeki yıllarda da HEM'in çalışmalarını görünür hale getirecek bazı hobi kurslarının yanı sıra girişimcilik, yapay zekâ, dil becerileri ve aile okulu gibi alanlarda da eğitimler açmaya devam edeceklerinin müjdesini verdi.