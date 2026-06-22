Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları geride bıraktığımız haftaya damga vurdu. Büyükşehirli sporcular Karate, Atletizm ve Güreş branşlarında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplamda 6 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya topladılar.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Son olarak 20 ve 21 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirilen İller Arası Minik Yıldızlar Karate Turnuvasında temsilcilerimiz, elde ettikleri madalyalarla turnuvaya damga vurdu.

Kıyasıya rekabete sahne olan turnuvada, Eslem Koç, Yağmur Yaramış, Azra Duru Küpçük, Esila Köseler ve Sudenaz Yağcıoğlu birinci olurken, Hatice Hande Akbulut ikinci, Emir Berke Özçınar, Muaz Yılmaz, Beren Tetik, Hatice Rana Beşirik, Halide Cemre Yaramış, Fatma Çağlar ve Berrak Çeteci ise üçüncü oldu.

Bir diğer başarıda Kütahya'dan geldi. 19 ve 21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası'nda, Esila Duru Şenol, 1000 metre yarışında Türkiye ikincisi olurken, 600 metre yarışlarında ise Türkiye altıncısı olmayı başardı. Zorlu yarışlarda Ahmet Enes Kasab 1000 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü ve Betül Sena Tercan ise Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. Temsilcileriniz elde ettikleri başarılar nedeniyle Sporcu Eğitim Merkezi'ne girmeye hakkı kazandı.

ÖMER SANER AVRUPA YOLUNDA

16 ve 18 Haziran tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda temsilcimiz Ömer Saner 97 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği bu başarıyla 28 Kasım 4 Aralık tarihlerinde Ermenistan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi ve kulübümüzü temsil etmeye hak kazandı.

Haftanın bir diğer başarısı da Güreş sporcusu Yunus Emre Baycan'dan geldi. 116. Geleneksel Yalova-Altınova-Fevziye Gazanfer Bilge Yağlı Güreşleri'nde mücadele veren başarılı güreşçi, deste küçük boy kategorisinde üçüncü olarak podyuma çıktı. Sporcularını kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 'Geride bıraktığımız haftada, Karate, Atletizm ve Güreş branşlarında mücadele veren ve elde ettikleri başarılarla şehrimizi gururlandıran sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz' ifadeleri kullanıldı.