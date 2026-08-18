Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan güvenlik personeline aylık bağlanmasının önü açılırken, vazife malullüğü ve emeklilik haklarında da önemli değişiklikler yapıldı. Düzenleme, 1 Eylül 2026'dan itibaren uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7594 sayılı Kanun, bugün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle başta terörle mücadelede görev yapan güvenlik personeli olmak üzere çeşitli grupların sosyal güvenlik ve aylık haklarında değişiklik yapıldı.

MALUL SAYILMAYAN YARALILARA AYLIK BAĞLANACAK

Kanunun en dikkat çekici düzenlemelerinden biri, terörle mücadele sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan güvenlik personeline yönelik oldu. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı personeli ile güvenlik korucularından, terör eylemleri veya yakın muharebe niteliğindeki saldırılar sonucu hafif nitelikte olmayan şekilde yaralanan, ancak malul sayılmayan ya da vazife malullüğü derecesi belirlenmeyenlere aylık bağlanabilecek.

Aylık tutarı, 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu belirlenecek. Düzenleme, kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Başvuruların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerekecek.

SONRADAN MALUL SAYILANLARIN HAKLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Yeni düzenlemeye göre, söz konusu aylığı almaya başlayanlardan daha sonra yaralanmaları nedeniyle malul oldukları tespit edilenler veya derece tespiti yapılanlar hakkında ilgili vazife malullüğü hükümleri uygulanacak.

Bu durumda yeni bağlanacak aylığın başladığı tarihten itibaren önceki aylık kesilecek.

VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIKLARINDA TABAN YÜKSELİYOR

Kanunla, terörle mücadele kapsamında belirli hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı da yeniden düzenlendi. En az dört yıllık yükseköğrenim mezunları için hesaplamada 8/1, diğerleri için ise eğitim durumuna bakılmaksızın 10/1 derecesi esas alınacak. Ayrıca derece yükselmelerinde yükseköğrenim mezunu gibi işlem yapılacak ve ek gösterge rakamları yeniden belirlenecek.

Düzenlemeyle bazı hak sahiplerinin aylık toplamının 35 bin 398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla bulunacak tutardan düşük olmaması hükme bağlandı.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 3'üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu da yenilendi.

Yeni düzenlemeye göre göstergeler; 1. derece: 27.288, 2. derece: 25.385, 3. derece: 23.485, 4. derece: 21.578, 5. derece: 19.673 ve 6. derece: 17.820 olarak uygulanacak.

BAŞVURU İÇİN SAĞLIK KURULU RAPORU ŞARTI

Düzenleme kapsamında aylık bağlanabilmesi için yaralanmanın kanunda belirtilen kapsamda olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekecek. Başvuru üzerine ilgili kurum tarafından değerlendirme yapılacak, gerekli görülmesi halinde kişi Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastanelere sevk edilecek. Mevcut tıbbi kayıtlar ve diğer belgeler esas alınarak hazırlanacak sağlık kurulu raporları için ücret alınmayacak.

OHAL KAPSAMINDAKİ PERSONELE DE AYLIK DÜZENLEMESİ

Kanunla 7082 sayılı Kanun'un ilgili maddesine eklenen hükümle, yaralanma sonucu malul sayılmayan veya vazife malullüğü derecesi belirlenmeyen bazı personel için de 17 bin 135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması öngörüldü. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda da değişiklik yapılarak bazı ifadeler yeniden düzenlendi. Ayrıca ek 77'nci maddede yer alan 'iki katı' ibaresi 'iki buçuk katı' olarak değiştirildi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle ise ilgili bir düzenlemede yer alan 'askerlik çağı dışına çıktıkları' ifadesi '55 yaşını doldurdukları' şeklinde değiştirildi.

Kanunun bazı hükümleri yayımı tarihinde, bazıları ise takip eden ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak malul sayılmayanlara ilişkin 5'inci madde ise 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

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