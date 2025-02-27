AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, PKK terör örgütünün kurucusu teröristbaşı, bebek katili İmralı adasında yaşayan Abdullah Öcalan'ın mesajı sonrası, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız." ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Öcalan'ın mesajından sonra AKP'den ilk açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak. Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" ifadelerini kullandı.